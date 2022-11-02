Полиция моды - это женщины, являющиеся членами северо-корейской политической организации
Они следят за «несоциалистическим» поведением и могут предостерегать или задерживать граждан, которые будут застигнуты в одежде запрещенных фасонов или с запрещенными прическами.
Так, короткие юбки и юбки, обнажающие тело, считаются проступком, а белые брюки разрешены женщинам, но их нельзя закатывать выше колен.
За крашеные волосы или нарушение официального дресс-кода полагается кара - от небольшого штрафа до краткосрочного ареста.
Строго говоря, всяческие патрули время от времени ведут охоту на неправильно одетых людей еще с конца 1960-х годов. Более того, старые требования были куда суровее нынешних.
Например, до лета 2012 года женщинам формально запрещали носить штаны-брюки за пределами их рабочих мест – теоретически полагалось переодеваться, выходя с работы. Или можно вспомнить введенный Ким Чен Иром запрет для женщин ездить на велосипеде.
Однако есть ту одно обстоятельство: в былые времена большая часть этих запретов носила несколько теоретический характер.
Патрули не находились, как сегодня, на каждом втором-третьем перекрестке, а появлялись только в определенное время и в определенных местах – причем все местные жители знали и время, и место их вероятного появления.
Поэтому на практике уже с начала 1990-х кореянки спокойно ходили себе в брюках.
С запретом на велосипеды все было еще проще - его пытались контролировать только во время коротких кампаний, которые имели место даже не каждый год, и только в Пхеньяне.
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Взять, к примеру, местных регулировщиц.
Они уже давно превратились в настоящую визитную карточку Корейской Народно-Демократической Республики после вождей, идей чучхе и испытаний ядерной бомбы. Неудивительно, что молодых девушек с красными жезлами печатают на открытках, плакатах, почтовых марках и сувенирах.
Мало кто знает, но быть регулировщицей в КНДР почетно и престижно. На работу берут только девушек с привлекательной внешностью, а отбор на эту должность уже давно превратился в негласный конкурс красоты.
Хотя регулировщицы управляют дорожным движением не только на улицах Пхеньяна, но и по всей стране, именно у девушек из столицы Северной Кореи появились поклонники на Западе.
Они даже создали свой сайт, где выкладывают фотографии девушек и на регулярной основе выбирают «регулировщицу месяца».
Любопытно, что в 2013 году именно регулировщица удостоилась высшей награды Северной Кореи.
Двадцатидвухлетнюю Ри Кён Сим наградили за «неоценимую помощь в организации безопасности на дорогах Пхеньяна».
Правда, по неофициальной информации, на самом деле девушку отметили вовсе не за умение перенаправлять потоки автомобилей, коих в Северной Корее не так уж и много, а за спасение Ким Чен Ына во время неудавшегося покушения.
Опубликовано: Антон Райт
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