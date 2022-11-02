Полиция моды - это женщины, являющиеся членами северо-корейской политической организации

Они следят за «несоциалистическим» поведением и могут предостерегать или задерживать граждан, которые будут застигнуты в одежде запрещенных фасонов или с запрещенными прическами.

Так, короткие юбки и юбки, обнажающие тело, считаются проступком, а белые брюки разрешены женщинам, но их нельзя закатывать выше колен.

За крашеные волосы или нарушение официального дресс-кода полагается кара - от небольшого штрафа до краткосрочного ареста.

Строго говоря, всяческие патрули время от времени ведут охоту на неправильно одетых людей еще с конца 1960-х годов. Более того, старые требования были куда суровее нынешних.

Например, до лета 2012 года женщинам формально запрещали носить штаны-брюки за пределами их рабочих мест – теоретически полагалось переодеваться, выходя с работы. Или можно вспомнить введенный Ким Чен Иром запрет для женщин ездить на велосипеде.

Однако есть ту одно обстоятельство: в былые времена большая часть этих запретов носила несколько теоретический характер.

Патрули не находились, как сегодня, на каждом втором-третьем перекрестке, а появлялись только в определенное время и в определенных местах – причем все местные жители знали и время, и место их вероятного появления.

Поэтому на практике уже с начала 1990-х кореянки спокойно ходили себе в брюках.

С запретом на велосипеды все было еще проще - его пытались контролировать только во время коротких кампаний, которые имели место даже не каждый год, и только в Пхеньяне.