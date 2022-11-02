В большинстве случаев корейское имя состоит из трех частей

Первая из них является фамилией, две других — личным именем. Если взять в пример северокорейского лидера Ким Чен Ына, то Ким будет фамилией, а Чен Ын — именем.

Разнообразие фамилий в стране очень невелико — всего их насчитывают около 250.

При этом 45 % занимают три самых популярных — Ким, Пак и Ли. Зато личных имен в сотни раз больше, поэтому полных тезок в Корее практически нет. Корейские имена тесно связаны с китайскими традициями.

До середины 16 века в стране не было собственной письменности, поэтому в официальных документах использовали китайские иероглифы.

Их подбирали по значению и звучанию в соответствии с корейскими именами. В Северной Корее использование китайской письменности отменили, поэтому обозначения записывают при помощи корейской азбуки — хангыля.

Помимо имени и фамилии в странах используются поны — обозначения местности, откуда идет тот или иной род. Например, вместе с фамилией Ким дополнительно дается обозначение Мирян, Кёнджу, Кимхэ или других территориальных единиц страны.

В Корее обязательным считается изучение родословной, поэтому генеалогические деревья жителей страны легко прослеживаются вплоть до десятого века.

Люди с одной фамилией и одним поном считаются кровными родственниками, поэтому не могут вступать в брак. Изначально фамилии в стране были только у людей знатного происхождения.

Простолюдины пользовались только личным именем.

Для людей высших сословий существовало несколько вариантов имен, часть из них они выбирали самостоятельно.

Это касалось, к примеру, прозвищ, которые также служили псевдонимами. Они ставились перед фамилией и широко использовались для обращения к человеку.

При этом в целом в Корее нет такого понятия как мужские и женские имена.

Они могут неограниченно использоваться в любых комбинациях для любого пола.

При этом иногда обращают внимание на значение имени. А еще до начала двадцатого века женщины в Корее не имели имен, а обозначались только по фамилии и пону. При этом они обязательно «приписывались» к мужчинам в семье — «дочь такого-то», «жена такого-то».

После рождения сына о женщине говорили как о «матери» с добавлением имени ребенка. Закон о том, что независимо от пола и социального статуса все корейцы обязаны иметь имя и фамилию, приняли только в 1909 году.