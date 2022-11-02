Над улицами и домами в городе Сетениль-де-лас-Бодегас нависают большие скалы, вызывающие восторг у туристов

Кажется, что скалы вот-вот обвалятся, но это не так, ведь эти базальтовые глыбы незыблемо стоят уже несколько миллионов лет.

Городок Сетениль-де-лас-Бодегас прячется в скалах уже более 8 веков.

Это древнее поселение, жители которого во все века славились необычайной храбростью.

Они стойко отражали многочисленные атаки римских воинов, которые смогли завоевать город только после 15-дневной осады.

Название города Сетениль-де-лас-Бодегас уходит своими корнями далеко в прошлое.

Ученые считают, что слово «Сетениль» произошло от выражения «septem nihil», которое переводится «семь раз без результата».

Именно столько атак римлян жители города успешно отразили. Вторая часть названия города «де-лас-Бодегас» возникла благодаря производству в этой местности ценных сортов вина.

И сейчас в городе создается качественное вкуснейшее вино по старинным рецептам.

На этой территории первые виноградники высадили христиане в дополнение к многочисленным миндальным и оливковым рощам, произраставшим здесь с давних времен.