Над улицами и домами в городе Сетениль-де-лас-Бодегас нависают большие скалы, вызывающие восторг у туристов
Кажется, что скалы вот-вот обвалятся, но это не так, ведь эти базальтовые глыбы незыблемо стоят уже несколько миллионов лет.
Городок Сетениль-де-лас-Бодегас прячется в скалах уже более 8 веков.
Это древнее поселение, жители которого во все века славились необычайной храбростью.
Они стойко отражали многочисленные атаки римских воинов, которые смогли завоевать город только после 15-дневной осады.
Название города Сетениль-де-лас-Бодегас уходит своими корнями далеко в прошлое.
Ученые считают, что слово «Сетениль» произошло от выражения «septem nihil», которое переводится «семь раз без результата».
Именно столько атак римлян жители города успешно отразили. Вторая часть названия города «де-лас-Бодегас» возникла благодаря производству в этой местности ценных сортов вина.
И сейчас в городе создается качественное вкуснейшее вино по старинным рецептам.
На этой территории первые виноградники высадили христиане в дополнение к многочисленным миндальным и оливковым рощам, произраставшим здесь с давних времен.
Опубликовано: Игнат Ветров
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