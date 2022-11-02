Волочкова призвала Киркорова быть сдержанее в свете его последних оскорблений
2022-11-02 17:43
Артистка балета Анастасия Волочкова не стала оправдывать поведение Филиппа Киркорова, хотя раньше защищала его.
Балерина Анастасия Волочкова считает, что ни статус, ни деньги, ни слава не могут быть оправданием оскорблениям.
Артистка не стала защищать Филиппа Киркорова, когда тот послал куда подальше журналистку после своего концерта в Питере в БКЗ.
Филипп Бедросович успел уже и после отличиться на своем выступлении в Ташкенте. Певец прямо со сцены назвал Наргиз Закирову уродиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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