С немецкой методичностью на протяжении 30 лет Рейнер Вайхерт пополнял свою коллекцию табличками не беспокоить

Всего с 1990 года Рейнер Вайхерт собрал 11570 дверных табличек «Не беспокоить!».

В его коллекции есть экспонаты из 188 стран мира, которые призывали к тишине в различных отелях, на круизных лайнерах и в самолетах.

Имея под рукой такой шикарный выбор табличек, Рейнер может не волноваться, что кто-то нарушит его покой.

Вот только необычная коллекция сделала Вайхерта знаменитым, а, значит, о тишине можно забыть.