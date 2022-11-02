С немецкой методичностью на протяжении 30 лет Рейнер Вайхерт пополнял свою коллекцию табличками не беспокоить
2022-11-02 17:44
Всего с 1990 года Рейнер Вайхерт собрал 11570 дверных табличек «Не беспокоить!».
В его коллекции есть экспонаты из 188 стран мира, которые призывали к тишине в различных отелях, на круизных лайнерах и в самолетах.
Имея под рукой такой шикарный выбор табличек, Рейнер может не волноваться, что кто-то нарушит его покой.
Вот только необычная коллекция сделала Вайхерта знаменитым, а, значит, о тишине можно забыть.
Опубликовано: Игнат Ветров
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
МИД РФ: Россия предоставит доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Шойгу: НАТО увеличило свою группировку в Восточное Европе и это ставит под удар Беларусь
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»