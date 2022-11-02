Врачи рассказали, как правильно ставить градусник для измерения температуры
Не все доверяют бесконтактным термометрам — многие по-прежнему предпочитают ставить градусник под мышку, заподозрив у тебя признаки заболевания.
Подготовка:
Проследить, чтобы температура воздуха в помещении была не ниже 18 и не выше 25 градусов Цельсия
Хорошо встряхнуть термометр, чтобы столбик упал как следует (если у вас ртутный) или включить электронный, убедившись, что он не разряжен, и на экране появился индикатор
Кожу подмышкой тщательно протереть насухо — так градусник не переохладится из-за испарения пота
Продезинфицировать градусник
Как правильно установить термометр под мышкой? Нужно поместить его кончик в самое глубокое место и тут же прижать локоть — это делается для того, чтобы измерительный прибор не контактировал с воздухом. Кончик термометра не должен упираться в одежду или постельное белье или просто торчать из-под мышки.
Сколько времени измерять температуру?
Врачи называют оптимальную продолжительность процедуры - от 6 до 10 минут. Все это время важно не менять положение тела и, главное, градусника.
Электронный термометр пищит, закончив измерение, но не торопись его вытаскивать — ему нужно оставаться на месте еще 2-3 минуты, таков принцип его работы. Если вытащишь сразу после того, как услышишь сигнал, результат будет искажен.
Из-за чего термометр может показать неправильную температуру?
человек только что вернулся с улицы
плотно поел или выпил горячий напиток
плакал
Показания могут оказаться искаженными.
Опубликовано: Ангелина Крент
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