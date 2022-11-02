Белый дом: Иран может поставить России ракеты класса «земля-земля»
2022-11-02 18:05
В пресс-службе Белого дома утверждают, что Тегеран намеревается осуществить поставку ракет Москве.
Вечером 2 ноября американский Белый дом обнародовал очередной пресс-релиз, в котором сообщил, что по данным разведслужбы Соединённых Штатов, Министерство обороны Ирана намеревается передать России ракеты класса "земля - земля", которые могут быть использованы в ходе спецоперации на территории Украины.
Также в Белом доме подчёркивают, что в Вашингтоне пока не наблюдают, чтобы Тегеран уже осуществил поставку подобных ракет Москве, поскольку они пока не применялись в зоне СВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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