Плетнева снялась в клипе-сказке к песне Вот и все, где роль Снежной королевы сыграла ее дочь Маруся

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева снялась в сказочном клипе к своей композиции "Вот и все".

Снимался клип к песне "Вот и все" Анны Плетневой в одном из московских замков.

Героиня Плетнёвой - единственный положительный герой постановки. Правда отрицательные персонажи после встречи с Анной "добреют".

Певица заметила, что клип снят на тему: "агрессию можно победить только любовью".

Роль Снежной королевы в клипе досталась дочке Плетневой Марусе.