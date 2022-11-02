Плетнева снялась в клипе-сказке к песне Вот и все, где роль Снежной королевы сыграла ее дочь Маруся
2022-11-02 18:06
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева снялась в сказочном клипе к своей композиции "Вот и все".
Снимался клип к песне "Вот и все" Анны Плетневой в одном из московских замков.
Героиня Плетнёвой - единственный положительный герой постановки. Правда отрицательные персонажи после встречи с Анной "добреют".
Певица заметила, что клип снят на тему: "агрессию можно победить только любовью".
Роль Снежной королевы в клипе досталась дочке Плетневой Марусе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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