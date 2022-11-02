Шойгу: НАТО увеличило свою группировку в Восточное Европе и это ставит под удар Беларусь
Министр обороны России заявил об опасности для Беларуси со стороны возросшей группировки НАТО в Восточной Европе.
Общая численность группировки войск НАТО в Восточной и Центральной Европы за последнее время выросла в 2,5 раза и в ближайшей перспективе ожидается ее дальнейшее увеличение, что ставит под удар Беларусь, как самого близкого союзника России в регионе, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"В странах Восточной и Центральной Европы формируются многонациональные батальонные тактические группу, численность которых увеличилась в 2,5 раза", - сказал министр.
Сергей Шойгу подчеркнул, что в сложившейся ситуации, приоритетной задачей для России становится защита Союзного государства от внешних угроз.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Шойгу: НАТО увеличило свою группировку в Восточное Европе и это ставит под удар Беларусь
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