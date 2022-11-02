Озеро Любви в пустыне Аль-Кудра в Дубае

Для наследного принца Дубая это уже привычное дело, приходится оправдывать цитату «Вы называете это, а в Дубае оно уже есть, а если ещё нет, то уже строится».

Мохаммед Аль Мактум недавно представил ещё одну невероятную достопримечательность архитектуры Дубая – искусственно созданный оазис в самом сердце пустыни Аль-Кудра.

Он представляет собой два огромных соединённых сердца. Не только красота этого озера восхищает посетителей, но и его огромные масштабы – 550.000 квадратных метров, а также форма, благодаря которой озеро можно узнать даже из космоса!

А сколько всего интересного можно увидеть там.

Но что самое примечательное – это деревья, высаженные по одну сторону озера таким образом, чтобы они образовали слово Love; эту надпись можно увидеть с высоты.

Более того, это озеро было создано отчасти и ради продвижения эко-туризма в Дубае.

Окружённые песчаными дюнами и пальмовыми деревьями, такие озёра служат не только усладой для человеческого глаза, но и пристанищем для множества разных птиц и животных.