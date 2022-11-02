Озеро Любви в пустыне Аль-Кудра в Дубае
Для наследного принца Дубая это уже привычное дело, приходится оправдывать цитату «Вы называете это, а в Дубае оно уже есть, а если ещё нет, то уже строится».
Мохаммед Аль Мактум недавно представил ещё одну невероятную достопримечательность архитектуры Дубая – искусственно созданный оазис в самом сердце пустыни Аль-Кудра.
Он представляет собой два огромных соединённых сердца. Не только красота этого озера восхищает посетителей, но и его огромные масштабы – 550.000 квадратных метров, а также форма, благодаря которой озеро можно узнать даже из космоса!
А сколько всего интересного можно увидеть там.
Но что самое примечательное – это деревья, высаженные по одну сторону озера таким образом, чтобы они образовали слово Love; эту надпись можно увидеть с высоты.
Более того, это озеро было создано отчасти и ради продвижения эко-туризма в Дубае.
Окружённые песчаными дюнами и пальмовыми деревьями, такие озёра служат не только усладой для человеческого глаза, но и пристанищем для множества разных птиц и животных.
Опубликовано: Антон Райт
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
МИД РФ: Россия предоставит доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Шойгу: НАТО увеличило свою группировку в Восточное Европе и это ставит под удар Беларусь
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»