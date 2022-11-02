Домработник Прокловой погиб после того, как ограбил дом артистки в Сочи
2022-11-02 18:25
Елена Проклова не стала писать заявления на своего домработника в полицию, позднее узнав, что тот погиб в аварии.
30 октября актриса Елена Проклова была гостьей программы "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой и Иосифом Пригожиным, где делилась откровениями о своей жизни.
Артистка рассказала, что ее дом в Сочи ограбила семейная пара, которая трудилась у Прокловой.
Знаменитость не стала заявлять об ограблении в полицию, а через год ей сообщили, что ее домработники попали в страшную аварию, в результате которой мужчина погиб, а женщина получила страшные травмы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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