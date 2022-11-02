В Курской области продлили действие «жёлтого» уровня террористической опасности

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что период действия «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе продлён до 21 ноября.

2 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале рассказал подписчикам об итогах заседании антитеррористической комиссии региона.

Старовойт сообщил, что согласно решению комиссии, «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области продлится до 21 ноября, чтобы исключить возможность совершения диверсий и терактов на территории региона, прилегающего на юго-западе и западе к Сумской области Украины.