В Курской области продлили действие «жёлтого» уровня террористической опасности
2022-11-02 18:27
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что период действия «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе продлён до 21 ноября.
2 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале рассказал подписчикам об итогах заседании антитеррористической комиссии региона.
Старовойт сообщил, что согласно решению комиссии, «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области продлится до 21 ноября, чтобы исключить возможность совершения диверсий и терактов на территории региона, прилегающего на юго-западе и западе к Сумской области Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
LSM: Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью до февраля 2023 года
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Шольц: Германия поддерживает принцип «одного Китая»
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»