Рогов: призывной кампании в Запорожской области в этом году не будет
2022-11-02 18:34
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: призывной кампании в Запорожской области в этом году не будет.
2 Ноября 2022 года в своем Telegram-акаунте Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов развенчал вброс о принудительной мобилизации в Запорожской области.
Раскритиковав действия Украинского Центра информационно-психологических операций, Владимир Рогов добавил «уже несколько месяцев в Запорожской области действует мораторий на мобилизацию».
Опубликовано: Илья Крылов
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