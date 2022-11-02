Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: призывной кампании в Запорожской области в этом году не будет.

2 Ноября 2022 года в своем Telegram-акаунте Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов развенчал вброс о принудительной мобилизации в Запорожской области.

Раскритиковав действия Украинского Центра информационно-психологических операций, Владимир Рогов добавил «уже несколько месяцев в Запорожской области действует мораторий на мобилизацию».