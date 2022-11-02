ВСУ выпустили 18 ракет изв HIMARS по Херсону в районе Антоновского моста
2022-11-02 18:35
Администрация Херсонской области сообщила о ракетном ударе армии Украины по Херсону вечером 2 ноября.
В среду вечером пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что в момент движения гражданский автомобилей через переправу в Херсоне вооружённые силы Украины выпустили 18 ракет из реактивных систем залпового огня по городу, однако мирные граждане при этом не пострадали.
По данным ВГА Херсона, 12 из выпущенных ВСУ ракет были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны, а ещё шесть упали в воду в районе Антоновского моста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Экстренные отключения электричества начались в Киевской области Украины
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
LSM: Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью до февраля 2023 года
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»