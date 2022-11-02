ВСУ выпустили 18 ракет изв HIMARS по Херсону в районе Антоновского моста

Администрация Херсонской области сообщила о ракетном ударе армии Украины по Херсону вечером 2 ноября.

В среду вечером пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области сообщила, что в момент движения гражданский автомобилей через переправу в Херсоне вооружённые силы Украины выпустили 18 ракет из реактивных систем залпового огня по городу, однако мирные граждане при этом не пострадали.

По данным ВГА Херсона, 12 из выпущенных ВСУ ракет были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны, а ещё шесть упали в воду в районе Антоновского моста.