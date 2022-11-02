Лазарев трогательно позравил свою маму с днем рождения, опубликовав их совместное фото в сети

Сергей Лазарев поздравил свою маму с днем рождения не только лично, но и через соцсеть в последний день октября.

По традиции исполнитель Сергей Лазарев поздравил свою маму не только лично, но и написал ей трогательное послание к празднику в одной из соцсетей.

Лазарев отметил, что очень любит маму и очень хочет, что она всегда была здорова и счастлива.

В личном блоге артист написал: "Мамуленька! Любимая! С Днём Рождения! Спасибо тебе за всё! Будь здорова и счастлива! Улыбайся, смейся, наслаждайся жизнью! Пусть у тебя всё будет хорошо! Я тебя люблю!"