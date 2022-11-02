Лазарев трогательно позравил свою маму с днем рождения, опубликовав их совместное фото в сети
2022-11-02 18:36
Сергей Лазарев поздравил свою маму с днем рождения не только лично, но и через соцсеть в последний день октября.
По традиции исполнитель Сергей Лазарев поздравил свою маму не только лично, но и написал ей трогательное послание к празднику в одной из соцсетей.
Лазарев отметил, что очень любит маму и очень хочет, что она всегда была здорова и счастлива.
В личном блоге артист написал: "Мамуленька! Любимая! С Днём Рождения! Спасибо тебе за всё! Будь здорова и счастлива! Улыбайся, смейся, наслаждайся жизнью! Пусть у тебя всё будет хорошо! Я тебя люблю!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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