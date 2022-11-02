В ФРГ пропала россиянка станцевавшая «Калинку» на проукраинском митинге
Русская девушка, станцевавшая Калинку на девятое мая, пропала после обысков в Германии.
2 ноября из сообщений Telegram-канал Neues aus Russland стало известно, что россиянка Юлия Прохорова танцевавшая "Калинку" на фоне проукраинского митинга на День Победы в Мюнхене после обыска в ее квартире перестала выходить на связь.
Напомним, Юлия станцевала калинку 9 мая, таким образом напомнив позабывшим свою историю о Великой Победе, позже она выложила видео с извинениями, где извинилась за то, что исполнила не все элементы танца и забыла взять платочек для полноты образа.
Средства массовой информации сообщают, что девушка может находиться под стражей так , как прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.
Опубликовано: Елена Калиновская
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