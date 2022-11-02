Президенты Венесуэлы и Колумбии объявили об объединении
Николас Мадуро и Густаво Петро, президенты Венесуэлы и Колумбии объявили, что экономики их стран будут объединены.
Сотрудничество должно привести к"полной интеграции".
"Левые" президенты Венесуэлы и Колумбии Николас Мадуро и Густаво Петро, которые во вторник провели многочасовые двусторонние переговоры в Каракасе, объявили, что две страны будут работать над укреплением двустороннего сотрудничества до точки "полной интеграции".
"Это сотрудничество должно охватывать экономику, торговлю и безопасность "до полной интеграции", - говорится в официальном коммюнике, опубликованном по итогам переговоров двух президентов.
Две страны возобновили дипломатические отношения в августе после почти четырехлетнего перерыва, когда президент Петро вступил в должность президента.
Опубликовано: Николай Скира
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