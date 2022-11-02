Президенты Венесуэлы и Колумбии объявили об объединении

Николас Мадуро и Густаво Петро, президенты Венесуэлы и Колумбии объявили, что экономики их стран будут объединены.

Сотрудничество должно привести к"полной интеграции".

"Левые" президенты Венесуэлы и Колумбии Николас Мадуро и Густаво Петро, ​​которые во вторник провели многочасовые двусторонние переговоры в Каракасе, объявили, что две страны будут работать над укреплением двустороннего сотрудничества до точки "полной интеграции".

"Это сотрудничество должно охватывать экономику, торговлю и безопасность "до полной интеграции", - говорится в официальном коммюнике, опубликованном по итогам переговоров двух президентов.

Две страны возобновили дипломатические отношения в августе после почти четырехлетнего перерыва, когда президент Петро вступил в должность президента.