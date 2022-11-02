ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Сватово в ЛНР
2022-11-02 18:50
В СЦКК ЛНР заявили, что служащие украинской армии обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Сватово в ЛНР.
В среду вечером, 2 октября 2022 года, пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня сообщила о том, что служащие ВСУ выпустили две ракеты из американской установки реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Сватово.
В СЦКК ЛНР уточнили, что в настоящее время информация о масштабе повреждений и числе возможных жертв обстрела Сватово со стороны Украины уточняется компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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