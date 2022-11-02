В Индии родители заказали убийство собственного сына

В индийском штате Телангана 26-летний мужчина должен погиб от рук преступников, нанятых его собственными родителями. Полиция указывает мотив и принимает решение о задержании.

Тело 26-летнего Саи Рамы было найдено 19 октября. В полицейском отчете указано, что убийство произошло накануне. Трагические события произошли в штате Телангана на юго-востоке Индии.

Изначально у полицейских не было никаких зацепок по делу, и никто не заявлял об исчезновении молодого человека. Но на помощь пришли технологии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, использованный при совершении преступления, который привел офицеров к семье убитого.

Когда полиция допросила родителей 26-летнего парня, выяснилось, что они причастны к преступлению. Пара рассказала все во время прослушивания. Как сообщает Times of India, родители были сыты по горло поведением сына.

26-летний парень сначала бросил школу, а потом начал пить. Семья пыталась направить его на терапию, но он сопротивлялся лечению. Родители 26-летнего мужчины показали, что их сын-алкоголик вымогал у них деньги на выпивку.

Супруги обратились к местной преступной группе, которой пообещали оплатить помощь в избавлении от их взрослого ребенка. Согласно показаниям, родители и их сын, а также несколько мужчин, причастных к заговору, встретились в местном храме и распивали алкоголь. Когда 26-летний мужчина был пьян, его задушили веревкой, а тело бросили.

Задержаны родители 26-летнего парня, а также еще четверо фигурантов дела. Полиция все еще ищет пятого фигуранта заговора.