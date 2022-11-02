Диетологи рассказали о большой пользе брокколи

Брокколи нередко называют королевой капусты. Эта, известная со времён Древнего Рима, однолетняя культура славится своими многочисленными полезными свойствами.

Способствует выводу свободных радикалов, токсинов, шлаков и отработанных клеток.

Особенную ценность в питании этот продукт оказывает беременным женщинам. В изобилии содержащаяся фолиевая кислота участвует в формировании плода.

Благотворно ее влияние и на остроту зрения. Каротиноиды укрепляют хрусталик и сетчатку, предотвращая развитие катаракты.

Высокое содержание растительных волокон, естественным образом очищающих кишечник и приводящих в норму пищеварение.