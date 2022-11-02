Диетологи рассказали о большой пользе брокколи
2022-11-02 19:13
Брокколи нередко называют королевой капусты. Эта, известная со времён Древнего Рима, однолетняя культура славится своими многочисленными полезными свойствами.
Способствует выводу свободных радикалов, токсинов, шлаков и отработанных клеток.
Особенную ценность в питании этот продукт оказывает беременным женщинам. В изобилии содержащаяся фолиевая кислота участвует в формировании плода.
Благотворно ее влияние и на остроту зрения. Каротиноиды укрепляют хрусталик и сетчатку, предотвращая развитие катаракты.
Высокое содержание растительных волокон, естественным образом очищающих кишечник и приводящих в норму пищеварение.
Опубликовано: Ангелина Крент
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