Эвакуация населения с правобережной части Херсонской области завершена
2022-11-02 19:25
Власти Херсонской области заявили о завершении проведения эвакуации населения с правобережной части региона.
В среду вечером, 2 ноября 2022 года, пресс-служба администрации Херсонской области сообщила о том, что ранее объявленная эвакуация мирного населения региона, проживающего на правом береге Днепра, полностью завершена.
Отмечается, что в настоящее время движение транспортных средств через реку Днепр прекращено, ввиду прекращения эвакуации с правобережной часть Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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