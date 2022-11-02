Эвакуация населения с правобережной части Херсонской области завершена

Власти Херсонской области заявили о завершении проведения эвакуации населения с правобережной части региона.

В среду вечером, 2 ноября 2022 года, пресс-служба администрации Херсонской области сообщила о том, что ранее объявленная эвакуация мирного населения региона, проживающего на правом береге Днепра, полностью завершена.

Отмечается, что в настоящее время движение транспортных средств через реку Днепр прекращено, ввиду прекращения эвакуации с правобережной часть Херсонской области.