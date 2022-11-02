Причины, по которым нельзя пить много минералки

По мнению диетолога, необходимо знать допустимое суточное количество минералки и не злоупотреблять такой водой.

Налегая на минералку из супермаркетов, люди искренне считают, что ведут здоровый образ жизни. Проблема в том, что такая вода сильно насыщена углекислотой. Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний ЖКТ.

Что же касается лечебных минеральных вод, то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом. Лучше всего пить обычную негазированную воду.

Постоянное питье минеральной воды приводит к избыточной минерализации организма. Появляются серьезные последствия, например, тромбозы, варикозы, инсульты.