Экстренные отключения электричества начались в Киевской области Украины
2022-11-02 19:51
Вечером 2 ноября в Киеве и Киевской области стартовали экстренные отключения подачи электроэнергии.
В среду пресс-служба компании "Киевские региональные электросети" сообщила, что в столице Украины и Киевской области были начаты экстренные отключения электроэнергии по инициативе местного энергоконцерна "Укрэнерго".
Отмечается, что поводом для срочного отключения подачи электричества стало желание "Укрэнерго" резко снизить нагрузку на энергетические сети Киевской области, что позволит избежать непредвиденных аварийных ситуаций в регионе, способных существенно навредить энергобезопасности Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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