МИД Ирана опровергло данные о подготовке нападении на Саудовскую Аравию
2022-11-02 19:52
Представитель МИД Ирана Насер Канани прокомментировал заявление Reuters об опасениях США касательно подготовки Тегераном нападения на Эр-Рияд.
2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил о том, что правительство страны «придерживается добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами».
Данным заявлением иранский дипломат Канани опроверг распространяющуюся в СМИ информацию о якобы идущей в Исламской Республике Иран подготовки по вторжению в Саудовскую Аравию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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МИД Ирана опровергло данные о подготовке нападении на Саудовскую Аравию
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