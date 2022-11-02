МИД Ирана опровергло данные о подготовке нападении на Саудовскую Аравию

Представитель МИД Ирана Насер Канани прокомментировал заявление Reuters об опасениях США касательно подготовки Тегераном нападения на Эр-Рияд.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил о том, что правительство страны «придерживается добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами».

Данным заявлением иранский дипломат Канани опроверг распространяющуюся в СМИ информацию о якобы идущей в Исламской Республике Иран подготовки по вторжению в Саудовскую Аравию.