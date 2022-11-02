В Киевской области начались экстренные отключения электричества

Украинские СМИ сообщают о том, что по всей территории Киевской области начались экстренные отключения электричества.

Поздно вечером в среду, 2 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на инвестора энергетической отрасли Украины ДТЕК, сообщило о том, что в настоящее время во всей районах киевской области начались экстренные отключения света.

Отмечается, что на время проведения экстренных отключений электроэнергии в регионе не действуют ранее установленные графики веерных отключений, которые были введены для защиты энергосистемы Украины от повышенной нагрузки.