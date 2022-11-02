Disney объявил о нежелании ассоциировать свое имя с российским актерским агентством
2022-11-02 20:10
Кинокомпания Disney объявил о нежелании ассоциировать свое имя с российским актерским агентством YouHollywood.
Американския кинокомпания Disney объявила о нежелании ассоциировать свое имя с российским актерским агентством YouHollywood, сообщил основатель агентсва.
"Мы получили требование Disney стереть даже все воспоминания о сотрудничестве", - сказал он.
В агентсве уточнили, что помогали Disney подбирать актеров для фильма "Питер Пен", выход которого анонсирован в 2023 году, а ткже кинопроектов "Ханна", "Люди Икс", сериал "Ответный удар" и другие.
Опубликовано: Максим Алексеев
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