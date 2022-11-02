Кинокомпания Disney объявил о нежелании ассоциировать свое имя с российским актерским агентством YouHollywood.

Американския кинокомпания Disney объявила о нежелании ассоциировать свое имя с российским актерским агентством YouHollywood, сообщил основатель агентсва.

"Мы получили требование Disney стереть даже все воспоминания о сотрудничестве", - сказал он.

В агентсве уточнили, что помогали Disney подбирать актеров для фильма "Питер Пен", выход которого анонсирован в 2023 году, а ткже кинопроектов "Ханна", "Люди Икс", сериал "Ответный удар" и другие.