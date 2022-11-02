Bloomberg: в ЕС снизятся цены на газ, в связи с рекордными запасами газа

Bloomberg: уровень запасов газа в октябре достиг почти 95%, поэтому цены на газ снизятся.

Как сообщила 2 ноября ассоциация, представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure в Европейских хранилищах находится более 102 миллиардов кубометров топлива, таким образом данный показатель этого месяца является рекордным за все время наблюдений.

В более ранние планы стран Европейского союза входило заполнить топливные хранилища как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим холодным периодам. В нынешний момент превысили целевой 80% уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.