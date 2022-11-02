Кадыров: Зеленского привезут в Грозный, сделав главным по уборке проспекта Путина

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что в конце украинского конфликта Владимир Зеленский будет передислоцирован в Грозный для вступления в новую должность.

В среду Рамзан Кадыров обратился к подписчикам собственного Telegram-канала, заявив, что Владимир Зеленский будет насильно привезён в столицу Чечни Грозный, где станет главным по чисте проспекта имени Владимира Путина.

Кадыров подчёркивает, что недавно лично придумал данную должность специально для Зеленского, чтобы к тому моменту уже бывший украинский президент смог опробовать новый вид деятельности после завершения специальной военной операции в Украине.