Кулеба: Украина «безжалостно» ответит Ирану на поставки оружия России

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева дать соразмерный ответ на поставки оружия Москве со стороны Тегерана.

2 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что накануне представители украинского правительства предупредили власти Ирана о том, что в случае решения Тегерана продолжить поставки вооружений и боеприпасов Москве Киев "безжалостно" ответит на подобные действия, расценив их как агрессию в свой адрес.

Примечательно, что Министерство обороны России и члены правительства Ирана отрицают, что Тегеран предоставляет доступ Москве к собственному оружию, однако украинские власти неоднократно заявляли о наличии иранских дронов-камикадзе у российских военных.