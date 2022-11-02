Maersk полностью сворачивает деятельность в России

Датская компания Maersk приняла решение о полном сворачивании своей деятельности в России.

В среду, 2 ноября 2022 года, руководство датской судоходной и логистической компании A.P. Moller - Maersk приняло решение о полном сворачивании своей деятельность на российском рынке, о чём свидетельствую данные опубликованного отчёта фирмы за 3 квартал.

Также в отчёте компании отметили, что в сентября состоялась успешная сделка по продаже миноритарной доли Maersk в размере 30,75% Global ports investments, после чего процесс ликвидации активов Maersk в России продолжается.