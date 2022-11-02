Рогов: ЕС ввёл санкции против предприятий на подконтрольной Киеву части Запорожья
2022-11-02 20:44
Представитель совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что Евросоюз утвердил санкции в отношении заводов на территории региона, находящейся под контролем Киева.
2 ноября член совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с введением восьмого антироссийского пакета санкций Европейского союза Брюссель запретил осуществлять расчётные операции с предприятиями, находящимися на территории региона, вошедшего в состав РФ.
По данным Рогова, под санкции Евросоюза также попал пока ещё подконтрольный вооружённым силам Украины город Запорожье областного значения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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