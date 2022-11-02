В России разрешили параллельный импорт алкоголя

Минпромторг РФ включил в список разрешённой для параллельного импорта продукции алкоголь.

В среду, 2 ноября 2022 года, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало на официальном веб-сайте список разрешённой для параллельного импорта алкогольной продукции.

В список Минпромторга вошли Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие алкогольные напитки, производство которых осуществляется за рубежом.