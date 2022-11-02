ВГА Херсонской области завершила эвакуацию населения с правобережья Днепра
2022-11-02 20:52
Администрация Херсонской области сообщила об окончании эвакуации мирных жителей с территорий по правую сторону реки Днепр в регионе.
2 ноября пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области опубликовала новое сообщение в собственном Telegram-канале, где официально заявила о полном завершении эвакуации гражданского населения с территорий, расположенных на правобережной части Днепра.
ВГА Херсона также отмечает, что по причине окончания эвакуационных процессов в данном районе региона было принято решение о перекрытии прохода гражданским транспортным средствам через Днепр на временной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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