Джо Байден снова соврал о смерти своего сына

Президент США Джо Байден допустил очередную оплошность. Он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, тогда как на самом деле он умер от рака мозга. Это второй раз за последние недели, когда президент делает это ложное заявление.

Во вторник, 1 ноября, Джо Байден выступил с речью в Южной Флориде. Он говорил об инфляции, медицинском обслуживании и социальном обеспечении, прежде чем спутать войну в Ираке с продолжающейся СВО в Украину.

"Я думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын", — добавил он.

Это второй раз за последние недели, когда Джо Байден в своем выступлении дал неверную информацию о смерти своего сына. 13 октября президент допустил ту же ошибку в речи в Колорадо, заявив аудитории, что его сын Бо "погиб в Ираке".

Бо Байден умер от рака мозга в мае 2015 года в американском штате Мэриленд. Ему было 46 лет. Сын президента был политиком от Демократической партии. Он также был членом Национальной гвардии Делавэра. В 2008 году его отправили в Ирак, где он работал военным юристом. Он также занимал пост 44-го генерального прокурора штата Делавэр.

Проблемы со здоровьем у Бо начались в 2010 году. Сын Байдена стал жаловаться на головные боли и был госпитализирован. В 2013 году у него диагностировали агрессивный рак мозга. Бо Байден (официально Джозеф Р. Байден III) был старшим сыном Джо Байдена и его первой жены Нейлии Хантер Байден.

Через несколько минут после того, как он допустил ошибку в отношении своего сына, Джо Байден снова упомянул о его смерти, говоря о ценах на лекарства, отпускаемые по рецепту. На этот раз президент правильно указал причину смерти Бо.

"Для моего сына, который умер от глиобластомы 4 стадии, стоимость этих лекарств была огромной", — сказал Байден.