Продукция Marvel, Disney и DC Comics включена в список для параллельного импорта в РФ

Правительство РФ включило в список для параллельного импорта продукцию брендов Marvel, Disney и DC Comics.

2 ноября Минпромторг России внесли изменения в список разрешённой для параллельного импорта продукции, которую можно будет поставлять на российский рынок.

В данный перечень была включена выпускаемая американскими медиафраншизами Marvel, Disney Pixar и DC Comics продукция, которая теперь вновь станет доступна для россиян.