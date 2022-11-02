Продукция Marvel, Disney и DC Comics включена в список для параллельного импорта в РФ
2022-11-02 20:59
Правительство РФ включило в список для параллельного импорта продукцию брендов Marvel, Disney и DC Comics.
2 ноября Минпромторг России внесли изменения в список разрешённой для параллельного импорта продукции, которую можно будет поставлять на российский рынок.
В данный перечень была включена выпускаемая американскими медиафраншизами Marvel, Disney Pixar и DC Comics продукция, которая теперь вновь станет доступна для россиян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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