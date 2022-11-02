Старовойт: в Гуево полностью восстановлено электроснабжение после обстрела ВСУ
2022-11-02 21:02
Губернатор региона Роман Старовойт: в Гуево полностью восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ.
2 Ноября в своем Telegram-канале Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в селе Гуево Курской области полностью восстановили электроснабжение нарушенное после украинского обстрела.
В среду ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района, в ходе обстрела пострадали пять взрослых человек и трое детей, среди них. Так же были повреждены несколько домов, сельский продуктовый магазин. Одним из последствий атаки стала полная потеря энергоснабжения Села.
Опубликовано: Илья Крылов
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