Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт алкоголя и комиксов в РФ

APS
2022-11-02 21:19

Российское Министерство промышленности и торговли одобрило параллельный импорт алкогольной продукции и зарубежных комиксов в страну.

Вечером 2 ноября пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что с сегодняшнего дня ведомство разрешает ввозить в Россию продукцию алкогольных компаний Jagermeister, Jack Daniels, Bell's, Jack Daniels, Sheridan's и Jose Cuervo посредством процедуры параллельного импорта.

Тажке Министерство промышленности и торговли России приняло решение одобрить параллельный импорт продуктов фирм Marvel, Disney Pixar, DC Comics, включая комиксы и фильмы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей