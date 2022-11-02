Минпромторг РФ разрешил параллельный импорт алкоголя и комиксов в РФ
2022-11-02 21:19
Российское Министерство промышленности и торговли одобрило параллельный импорт алкогольной продукции и зарубежных комиксов в страну.
Вечером 2 ноября пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что с сегодняшнего дня ведомство разрешает ввозить в Россию продукцию алкогольных компаний Jagermeister, Jack Daniels, Bell's, Jack Daniels, Sheridan's и Jose Cuervo посредством процедуры параллельного импорта.
Тажке Министерство промышленности и торговли России приняло решение одобрить параллельный импорт продуктов фирм Marvel, Disney Pixar, DC Comics, включая комиксы и фильмы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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