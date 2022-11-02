Песков заявил, что живет на деньги матери
2022-11-02 21:22
Пародист Александр Песков заявил о своем бедственном положении. Артист живет теперь на деньги матери
Пародист Александр Песков стал участником шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Ведущая задала вопрос артисту о том, зачем мать присылает ему деньги. Ответ не заставил себя ждать. Звезда сцены заявил, что это необходимо, чтобы выжить.
Оказывается, Песков находится сегодня в бедственном положении.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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