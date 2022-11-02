В России Школьные учебники избавят от ЛГБТ-пропаганды посредствам экспертизы.

2 Ноября в Российском Министерстве просвещения предложили проверять школьные учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды при помощи экспертизы, на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов уже опубликовали проекта приказа.

В данном приказе призывают учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации.