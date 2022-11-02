Украинские войска обстреляли жилые районам Артемовска, что бы обвинить Россию

APS
2022-11-02 21:58

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые районам Артемовска, что бы обвинить Россию.

Как сообщают РИА Новости: вечером 2 Ноября Вооруженные силы Украины произвели обстрелял жилых районов города в Донецкой области Украины - Артемовска.

По сообщения новостного портала, данная военная акция призванна дезориентировать средства данной информации и обвинить в обстреле жилых районов города власти Российской Федерации.

Опубликовано: Илья Крылов