Украинские войска обстреляли жилые районам Артемовска, что бы обвинить Россию
2022-11-02 21:58
Вооруженные силы Украины обстреляли жилые районам Артемовска, что бы обвинить Россию.
Как сообщают РИА Новости: вечером 2 Ноября Вооруженные силы Украины произвели обстрелял жилых районов города в Донецкой области Украины - Артемовска.
По сообщения новостного портала, данная военная акция призванна дезориентировать средства данной информации и обвинить в обстреле жилых районов города власти Российской Федерации.
Опубликовано: Илья Крылов
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