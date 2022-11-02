Бородина осудила 40-летних женщин, заводящих романы с молодыми людьми
2022-11-02 21:59
Ведущая ТВ Ксения Бородина в соцсети высказала предположение, что женщины старше 40 лет, состоящие в отношениях с мужчинами, гораздо моложе их, пытаются восполнить молодость.
Ведущая ТВ Ксения Бородина в соцсети высказала предположение, что женщины старше 40 лет, состоящие в отношениях с мужчинами, гораздо младше их, пытаются восполнить упущенную молодость.
Как вариант таких отношений Ксения назвала так называетмый "эффект мамы", когда женщина опекает молодого человека как сына.
Звезда экрана уточнила, что приемлемой разницей в возрасте считает 5-7 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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