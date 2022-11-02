Бородина осудила 40-летних женщин, заводящих романы с молодыми людьми

Ведущая ТВ Ксения Бородина в соцсети высказала предположение, что женщины старше 40 лет, состоящие в отношениях с мужчинами, гораздо моложе их, пытаются восполнить молодость.

Ведущая ТВ Ксения Бородина в соцсети высказала предположение, что женщины старше 40 лет, состоящие в отношениях с мужчинами, гораздо младше их, пытаются восполнить упущенную молодость.

Как вариант таких отношений Ксения назвала так называетмый "эффект мамы", когда женщина опекает молодого человека как сына.

Звезда экрана уточнила, что приемлемой разницей в возрасте считает 5-7 лет.