Минобороны Украины: семь тысяч солдат ВСУ пропали без вести с начала спецоперации
2022-11-02 22:19
Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр раскрыла количество украинских солдат, которые пропали без вести с начала боевых действий в стране.
Поздно вечером 2 ноября заместитель украинского министра обороны Анна Маляр публично заявила, что с 24 февраля 2022 года на территории Украины бесследно исчезло не менее семи тысяч солдат вооружённых сил Украины, которые официально признаны пропавшими без вести и помещены в соответствующие списки.
Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил, что потери украинской армии в ходе СВО в среднем составляют восемь бойцов ВСУ на одного российского солдата.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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