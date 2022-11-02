Минобороны Украины: семь тысяч солдат ВСУ пропали без вести с начала спецоперации

Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр раскрыла количество украинских солдат, которые пропали без вести с начала боевых действий в стране.

Поздно вечером 2 ноября заместитель украинского министра обороны Анна Маляр публично заявила, что с 24 февраля 2022 года на территории Украины бесследно исчезло не менее семи тысяч солдат вооружённых сил Украины, которые официально признаны пропавшими без вести и помещены в соответствующие списки.

Примечательно, что ранее Владимир Путин заявил, что потери украинской армии в ходе СВО в среднем составляют восемь бойцов ВСУ на одного российского солдата.