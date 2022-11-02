Эрдоган: Путин показал конструктивный подход России по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган похвалил Владимира Путина за его переговорную позицию во время обсуждения зерновой сделки и восстановления в ней участия России.
В среду вечером турецкий президент Тайип Эрдоган публично заявил, что в ходе его недавних переговоров с Владимиром Путиным российский лидер показал, что Москва в состоянии конструктивно работать в направлении по сохранению зерновой сделки.
Накануне Путин сообщил, что после переговоров с Эрдоганом Минобороны России приняло решение о восстановлении своего участия в мероприятиях по вывозу украинского зерна за рубеж.
При этом Владимир Путин отметил, что данное решение основано на твёрдой переговорной позиции Турции, которая сумела добиться гарантий неиспользования черноморских гуманитарных коридоров в военных целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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