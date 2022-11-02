Эрдоган и Путин договорились о вывозе агропродукции РФ в три беднейших страны

Владимир Путин и Тайип Эрдоган пригли к соглашению о вывозе российской аграрной продукции в три беднейших государства.

2 ноября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе чего лидеры двух стран договорились, что в рамках российской части зерновой сделки сельскохозяйственная продукция, произведённая в России, будет в первую очередь вывезена в такие страны, как Сомали, Джибути и Судан.

Примечательно, что ранее Путин обвинил участников зерновой сделки в неисполнении её положений, указав на то, что беднейшие государства мира получают наименьшее количество поставляемого из Украины зерна.