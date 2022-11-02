ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Артемовска с целью обвинить в этом Россию
2022-11-02 22:46
Информатор издания "РИА Новости" утверждает, что украинские военные ведут огонь по жилым районам в населённом пункте Артемовск.
Военные корреспонденты газеты "РИА Новости" уведомляют, что 2 ноября вооружённые силы Украины открыли прицельный огонь по жилым районам в городе Артёмовск, расположенном в ДНР. По данным "РИА Новости", украинские войска обстреливали густонаселённые кварталы Артемовска из гранатомёта и двух миномётных орудий.
Примечательно, что инсайдер "РИА Новости" отмечает наличие представителей европейской прессы на месте, из которого ВСУ вели обстрел по домам в Артемовске.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Артемовска с целью обвинить в этом Россию
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