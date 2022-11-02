«РИА Новости»: Зеленский поедет в Крым только в автозаке
Российский депутат Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский сможет поехать посмотреть на море в Крыму только в автозаке.
2 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на депутата Государственной думы Федерального собрания России Михаила Шеремета, рассказало о том, как именно действующий президент Украины Владимир Зеленский сможет приехать в Крым, чтобы насладиться живописными видами Азовского и Чёрного морей.
Шеремет заявил, что Зеленский действительно имеет все шансы приехать в Крым, «но только в но только в автомобиле для перевозки военных преступников», из которого сможет увидеть не только море, но и весь Крымский полуостров, включая мост через Керченский пролив, на котором, 8 октября 2022 года, был совершён организованный украинской разведкой теракт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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