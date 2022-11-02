Врач из Нью-Йорка, обвиняемый в мошенничестве на 100 млн долларов, исчез в Атлантическом океане

Врач из Нью-Йорка Марвин Мой, которому грозит 30 лет тюремного заключения за его предполагаемую роль в мошеннической сети на 100 млн долларов, исчез в Атлантическом океане в начале этого месяца и до сих пор не найден.

Сообщается, что лодка Моя, в которой был еще один пассажир, столкнулась с неизвестным крупным судном 13 октября.

Пассажира удалось спасти, о местонахождении врача и его лодки ничего неизвестно. Береговая охрана не смогла найти судно, с которым было столкновение.

По данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, Мой входит в число 13 человек, которым в январе были предъявлены обвинения в мошенничестве со страховкой, отмывании денег и взяточничестве.