Прайс: США пресекут поставки оружия КНДР в Россию
2022-11-02 23:31
Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил о намерениях Вашингтона помешать Северной Корее поставлять вооружения Москве.
В ночь на 3 ноября официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе ведомственного брифинга сообщил, что Соединённые Штаты намереваются приложить максимум усилий для того, чтобы помешать Министерству обороны КНДР поставлять оружие России для его применении в спецоперации.
В тот же день советник Байдена Джон Кирби сообщил о намерениях Северной Корее передать свои вооружения Москве, однако политик подчеркнул, что оружие КНДР ещё не прибыло в Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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