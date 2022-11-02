Прайс: США пресекут поставки оружия КНДР в Россию

Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил о намерениях Вашингтона помешать Северной Корее поставлять вооружения Москве.

В ночь на 3 ноября официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе ведомственного брифинга сообщил, что Соединённые Штаты намереваются приложить максимум усилий для того, чтобы помешать Министерству обороны КНДР поставлять оружие России для его применении в спецоперации.

В тот же день советник Байдена Джон Кирби сообщил о намерениях Северной Корее передать свои вооружения Москве, однако политик подчеркнул, что оружие КНДР ещё не прибыло в Россию.