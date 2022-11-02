Шеремет: Зеленский сможет увидеть Крым из окна автозака

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет рассказал, при каких обстоятельствах Владимир Зеленский вновь окажется в Крыму.

3 ноября представитель Государственной думы РФ от Автономной Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что после окончания специальной военной операции Владимир Зеленский действительно сможет побывать в Крыму, где прокатится в автозаке в качестве военного преступника, представ перед судом.

Накануне Зеленский сообщил, что намеревается побывать в Крыму с приходом тёплой поры года, планируя посетить крымский полуостров с целью увидеть море.