Шеремет: Зеленский сможет увидеть Крым из окна автозака
2022-11-02 23:39
Депутат Госдумы России Михаил Шеремет рассказал, при каких обстоятельствах Владимир Зеленский вновь окажется в Крыму.
3 ноября представитель Государственной думы РФ от Автономной Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что после окончания специальной военной операции Владимир Зеленский действительно сможет побывать в Крыму, где прокатится в автозаке в качестве военного преступника, представ перед судом.
Накануне Зеленский сообщил, что намеревается побывать в Крыму с приходом тёплой поры года, планируя посетить крымский полуостров с целью увидеть море.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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