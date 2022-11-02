GIE: газохранилища Германии заполнены на 99,19%

Немецкие газохранилища заполнены более чем на 99% перед началом суровой зимы, чтобы избежать дефицита.

2 ноября Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) на официальном интернет-портале опубликовала обновлённые данные уровня заполнения хранилищ сжиженного природного газа в Федеративной Республике Германия.

Согласно данным GIE, на данный момент газохранилища ФРГ суммарно заполнены на 99,19%, однако правительство Германии по-прежнему продолжает призывать немцев максимально экономить энергоресурсы из-за высокого риска дефицита «голубого топлива» и резкого повышения цен на другие ресурсы на фоне введённых Берлином антироссийских санкций.